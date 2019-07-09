В Оренбуржье началась уборка урожая

Сельхозпроизводители пяти районов Оренбургской области приступили к уборке урожая яровых культур. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент аграрии намолотили 3,9 тыс. т зерна при средней урожайности 13,4 ц/га. Самая высокая урожайность зафиксирована в Новосергиевском районе – 22,5 ц/га.

Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области превышает 2,6 млн га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур – 2,15 млн га.

В 2018 году в Оренбургской области было собрано более 2 млн т зерна.

Андрей Сазонов