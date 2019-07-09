Организация Международных детских игр в Уфе обошлась в 4 млрд рублей

Подготовка к Международным детским летним играм, которые 10 июля начнутся в Уфе, обошлась в 4 млрд руб., сообщает «Башинформ». Большая часть расходов республики — более 3,5 млрд руб. связана со строительством и покупкой оборудования для Центра спортивной подготовки на улице Камышлинской в микрорайоне Затон. Средства были выделены республиканским бюджетом. 150 млн руб. затрат покрыл генеральный спонсор мероприятия — «Газпром». 15 млн руб. выделил Минспорт России.

Из бюджета Уфы было выделено 83 млн руб. на благоустройство площадок и парка «Кашкадан», где пройдет часть соревнований, еще 58 млн руб. мэрия потратила на строительство надземного пешеходного перехода около Центра спортивной подготовки. Окончательную сумму расходов муниципального бюджета сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин назвать отказался, сообщив, что об этом он лучше «промолчит».

Ирина Самойлова