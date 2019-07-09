Чиновники и депутаты поделили «Власть и деньги»

Совокупный доход самых богатых госслужащих и депутатов России превысил $1 млрд. Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Власть и деньги» по итогам налоговых деклараций за прошлый год. На первой строчке — представитель заксобрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год он заработал около 10 млрд руб. Вместе с ним в первую десятку в основном также вошли региональные парламентарии.

Большинство участников рейтинга — региональные депутаты, вышедшие из местного бизнеса. И этот тренд вполне можно объяснить, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Сейчас чиновники стали бояться не декларировать имущество или делать это с нарушениями, потому что можно лишиться всего — и должности, и самих активов. Региональные депутаты у нас, как правило, являются парламентариями без зарплат, то есть им не запрещено заниматься бизнесом, и они декларируют полный объем имущества откровенно, не перебрасывая их на жен или детей».

Журнал Forbes подсчитал также и доходы силовиков. Выяснилось, что самые богатые из них работают в Министерстве обороны и ФСО.

Первое место в списке самых богатых силовиков, по версии Forbes, занял замминистра обороны Тимур Иванов. Его семейный доход за прошлый год издание оценило более чем в 136 млн руб., а сам замглавы военного ведомства заработал 13,5 млн руб. На втором месте оказался еще один заместитель Сергея Шойгу — Алексей Криворучко. До своего назначения в июне прошлого года он возглавлял концерн «Калашников» и был бизнес-партнером миллиардеров Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. Господин Криворучко за прошлый год заработал более 119 млн руб. Третье место рейтинга занял руководитель Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев. Он заработал за прошлый год 11,5 млн руб., а доход его семьи превысил 100 млн руб. Супруга Кочнева является членом правления и управляющим директором компании «Сибур». На четвертой строчке расположился глава департамента аудита госконтрактов Минобороны Роман Гуда, который до назначения в военное ведомство работал в компании «Аэроэкспресс». Он за прошлый год заработал более 87,5 млн руб. Пятерку лидеров замкнул первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов. Он в прошлом году заработал почти 85 млн руб. Такой высокий доход, по данным Forbes, в его декларации объясняется сделкой по продаже земельного участка.

Одному из силовиков в рейтинге Forbes — первому замглавы ФСБ Сергею Смирнову — СМИ ранее предрекали отставку из-за серии коррупционных скандалов с участием сотрудников подконтрольных ему подразделений. В частности, речь идет о начальнике одного из отделов управления «К» — полковнике Кирилле Черкалине, которого обвиняют в мошенничестве и получении крупных взяток. В ходе обысков дома и на работе у него изъяли деньги, часы и драгоценности на сумму более 12 млрд руб.

Однако доходы силовиков могут резко вырасти и на вполне законных основаниях, говорит руководитель проекта «Декларатор» Transparency International в России Андрей Жвирблис: «В случае попадания чиновников на верхние места подобных рейтингов надо анализировать — это ежегодный доход или разовый. Последний вариант, в общем, действительно может быть связан с продажей недвижимого имущества, это законно. Дальше вопрос — как этот актив попал к чиновнику? Потому что если говорить про ФСБ, это могут быть какие-то, например, земельные участки, которые сначала сотруднику ведомства выдаются в пользование, потом приватизируются. В итоге оказывается, что где-то в очень хорошем районе Подмосковья земельный участок стоимостью миллионы рублей оказывается в частных руках, а его последующая продажа приносит значительный доход».

Семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова за год задекларировала 231 млн руб. и заняла лишь 69-ю строчку в рейтинге Forbes. Среди министров в список вошли двое — министр промышленности Денис Мантуров (450 млн руб.) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (183 млн руб.).

Владимир Расулов