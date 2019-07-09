Кожвендиспансеру Татарстана предъявили искажение отчетности на 120 млн рублей

В Татарстане республиканская клинический кожно-венерологический диспансер исказал финансовую отчетность почти на 120,3 млн руб., заключила Счетная палата (СП) региона во время аудита использования бюджетных денег в диспансере в 2017-2019 годы.

За этот период больница получила 914,8 млн руб. финансирования. Основная часть искажения отчетности (98,9 млн руб.) связана с недостоверным отражением в бухгалтерском учете недвижимости и земельных участков. Эти нарушения диспансер устранил уже в ходе проверки. Также установлены факты невостребованности имущества — транспорта, медоборудования, бытовой и оргтехники — общей стоимостью 19,3 млн руб. При госзакупках медучреждение заключило договоры без проведения торгов на общую сумму 1,8 млн руб. Кроме того, СП Татарстана выявила нарушения при организации питания и размещения пациентов.

По фактам искажения финансовой отчетности составлено четыре протокола об административных правонарушениях

“Ъ-Казань”