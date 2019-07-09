Опрос: Джонсон на посту премьера поможет консерваторам выиграть выборы

Если Борис Джонсон возглавит Консервативную партию и, соответственно, займет пост премьер-министра и если бы при этом состоялись выборы в парламент, партия одержала бы убедительную победу, обеспечив правительство комфортным большинством в 40 голосов. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией ComRes по заказу газеты The Daily Telegraph.

Как следует из опроса, при премьер-министре Джонсоне Консервативная партия получила бы 345 мест в парламенте, у лейбористов было бы 207 мест. В случае же если бы премьер-министром стал другой кандидат на этот пост — Джереми Хант — консерваторы обошли бы лейбористов по количеству мест в парламенте, но для большинства им не хватало бы 63 голосов.

Напомним, что Борис Джонсон и Джереми Хант в конце июня стали финальными кандидатами в лидеры Консервативной партии. Результаты выборов лидера консерваторов (они проходят в виде почтового голосования членов партии) должны объявить 23 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Борис, ты прав».

Яна Рождественская