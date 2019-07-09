На организацию трамвайного поворота к «Самара Арене» потратят более 71 млн рублей

Власти Самары планируют потратить 71,77 млн рублей на организацию трамвайного поворота к «Самара Арене» от ул. Ташкентской со стороны 15-го микрорайона. Соответствующая информация опубликована на сайте гозакупок.

В настоящее время поворот в сторону «Самара Арены» от ул. Ташкентской организован лишь со стороны Барбошиной поляны. На линии по будням работает трамвайный маршрут №7, в выходные дни курсируют трамваи №№11 и 12.

Процесс организации нового трамвайного поворота будет включать земляные работы, бурение скважин, установку новых опор контактной сети трамвая, укладку и автоматизацию блоков стрелочных переводов, устройство остановочной платформы, освещение трамвайной линии, переустройство сетей электроснабжения и сетей связи.

Работы должны быть выполнены в течение 6 месяцев с момента заключения контракта. Электронный аукцион пройдет 31 июля 2019 года.

Новая трамвайная линия до стадиона «Самара Арена» введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. Ее протяженность составляет 2,2 км, в состав проекта входят две ветки, путепровод туннельного типа под улицей Дальней и разворотное кольцо с диспетчерским пунктом.

Андрей Сазонов