Финдиректор воронежского автодилера «Гаус» стал подозреваемым в растрате

Вторым фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств клиентов воронежского автодилера ООО «Гаус» стал финансовый директор компании Евгений Шальнев. Об этом сообщило DeFacto. Владелец автосалона Михаил Швыдченко находится под арестом до 12 июля.

По версии следствия, представители «Гауса» заключили с клиентами договоры купли-продажи автомобилей и гарантировали своевременную поставку, однако взятые на себя обязательства не исполнили. Пострадавшими по делу проходят более 30 человек, ущерб превысил 20 млн руб. Уголовное дело было возбуждено в феврале, а в январе из-за ситуации с поставками «Гаус» лишился статуса официального дилера Volkswagen. В компании введена процедура наблюдения.

Подробнее о проблемах у дилера читайте материале “Ъ-Черноземье” «Volkswagen сообразил на троих».