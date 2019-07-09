Средний объем лимита по кредитным картам на Кубани вырос на 6,6%

Средний размер лимита по выданным кредитным картам в Краснодарском крае в январе-марте 2019 года составил 49,3 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 6,6%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй. По объему среднего кредитного лимита Кубань занимает 24 место в стране.

Наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам в России отмечается в Москве (95,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,1 тыс. руб.), Московской области (71,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (68,1 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,7 тыс. руб.).

Самый большой рост среднего размера лимита среди 40 регионов РФ – лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт за пять месяцев 2019 года отмечен в Алтайском крае (+26,4%), Республике Бурятия (+25,0%), Удмуртской Республике (+24,4%), а также Омской (+22,5%) и Самарской (+22,3%) областях.

Исследование составлено на основе данных 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Андрей Ульченко