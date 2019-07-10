Вопрос цены

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ



Кредитование было и остается главным источником прибыли в кредитных организациях. Другие виды банковской деятельности пока отстают. Хотя сейчас наметился тренд на расширение спектра хозяйственных операций, реализуемых банками, зачастую вообще нефинансового характера. Развитие этой тенденции может привести к появлению и других серьезных источников формирования банковской прибыли, например, комиссионных доходов по платежным операциям в электронных форматах. Но пока кредитование — неоспоримый фаворит. Прошедший 2018 год был весьма успешным — прибыль банков составила более 1,3 млрд руб., превысив итоги 2017 года в 1,7 раза. При этом на долю Сбербанка приходится 42% всей прибыли.

Если смотреть итоги всей системы, доходность кредитных операций с юридическими лицами существенно выше. При этом основная часть выгодной клиентуры (крупные юридические лица) аккумулирована в нескольких десятках крупнейших банков страны, у которых эти доходы и сосредоточены. Если говорить о средних и небольших банках, то они работают зачастую с физическими лицами и малым бизнесом, и там значение прибыли от физлиц существенно выше. В целом по банковской системе доходы от кредитования юридических лиц почти в два раза превышают доходы от кредитования физических лиц.

В целом по банковской системе доходы от кредитования юридических лиц почти в два раза превышают доходы от кредитования физических лиц

Драйвером роста в 2019 году для юридических лиц, скорее всего, останется классическое кредитование. Возможно, сегмент малого и среднего бизнеса покажет более существенный рост и, соответственно, больший объем привлекаемых кредитов. Ставки идут вниз, так что это вполне возможно. По физлицам — в 2018 году рванула вверх ипотека. В 2019 году объем ипотечного кредитование продолжит прирастать, но не такими высокими темпами, как ранее. К тому же расширение использования кредитных карточных продуктов приносит банкам хороший доход. Думаю, что здесь и сохранятся основные доходные позиции.