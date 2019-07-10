«Свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности»

Елена Федина, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России

— Как вы оцениваете ситуацию с кредитами в Свердловской области?

— Портфель кредитов физических лиц в Свердловской области за последние 12 месяцев вырос на 21%, с 414 млрд руб. до 503 млрд руб. Доля просроченной задолженности снизилась с 6,2% до 4,8%. Снижение уровня просроченной задолженности может говорить о том, что кредитная нагрузка посильна для граждан региона. Кроме того, стоит помнить о том, что население по-прежнему довольно много сберегает, оформляя вклады. По данным Банка России, на 1 мая в УрФО объем вкладов физических лиц в рублях вырос за 12 месяцев с 1,897 трлн руб. до 2,016 трлн руб., а в Свердловской области — с 675 млрд руб. до 724 млрд руб.

— Какие виды кредитов популярны у физлиц?

— В 2019 году одним из наиболее важных направлений в кредитовании остается ипотека. По данным на 1 мая, портфель ипотечных кредитов населения УрФО вырос за 12 месяцев на 17% и составил 789 млрд руб., в Свердловской области — на 20%, до 221 млрд руб. За первый квартал 2019 года жители УрФО взяли почти 31 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 61,1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом это на 8% меньше по количеству кредитов и на 1% — по объему. В целом по России динамика ипотечного кредитования соответствует региональной. На 1 мая портфель ИЖК составил 6,845 трлн руб. Рост с прошлого года составил 23%. На замедление динамики влияет некоторый рост ставок по ипотечным кредитам. Средневзвешенная ставка в УрФО по ИЖК в рублях на начало второго квартала составила 10,4%.

— 31 июня вступил в силу федеральный закон №76 об ипотечных каникулах. Что это даст заемщику?

— Данным законом установлено, что заемщик сможет уменьшить платеж или совсем приостановить выплаты по кредиту в течение шести месяцев при наступлении тяжелой жизненной ситуации. Эти условия будут внесены в новые кредитные договоры, при этом правом на ипотечные каникулы можно будет воспользоваться и по действующим кредитным договорам. В перечень ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы, включены, например, потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение дохода до определенных величин, появление дополнительных иждивенцев при одновременном снижении доходов. Временное приостановление платежей со стороны заемщика не будет считаться просроченной задолженностью, соответственно банк не обязан рассматривать данный кредит как проблемный и не должен создавать под него повышенные резервы.

— Как это повлияет на ипотеку в целом?

— Мы считаем, что введение ипотечных каникул станет еще одним аргументом в пользу ипотеки для тех заемщиков, кто пока не решается ею воспользоваться. Специфика ипотеки в том, что она оформляется на долгий срок, в течение которого у заемщика могут возникать непредвиденные сложные жизненные ситуации, такие как потеря работы, болезнь, существенное снижение доходов. Данные по реструктуризации ипотечных кредитов свидетельствуют о том, что свыше 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность.

— 14 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Как это скажется на кредитовании?

— Решение совета директоров ЦБ 14 июня было обусловлено продолжающимся замедлением годовой инфляции и снижением краткосрочных инфляционных рисков. Изменение ключевой ставки всегда транслируется в динамику ставок по кредитам и депозитам банков. Скорость изменений зависит от того, на какой срок заключены кредитные и депозитные договоры. При этом каждый банк сам принимает решение об изменении ставок, учитывая не только уже принятые решения, но и свои ожидания будущих действий Банка России. С момента предыдущего заседания совета директоров денежно-кредитные условия несколько смягчились, снизились доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) и депозитные ставки. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников финансового рынка относительно траектории ключевой ставки.

Принятое решение создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем. Прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года был снижен Банком России с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться около 4%. При соответствии этому прогнозу Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Ставки по ипотеке по мере снижения ключевой ставки постепенно тоже будут снижаться.

Интервью взяла Евгения Яблонская