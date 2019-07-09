Авиакомпании должны проверить крылья A380

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) потребовало от Airbus обратиться к авиакомпаниям, эксплуатирующим 25 самых старых самолетов A380, с призывом проверить крылья этих самолетов на предмет возможных трещин. По данным EASA, на крыльях некоторых таких самолетов были обнаружены трещины, которые могут снизить прочность конструкции крыла. Речь идет о самолетах, произведенных в период с 2004 по 2006 год, это лишь небольшая часть от всех находящихся в эксплуатации 234 самолетов этой модели.

Ранее Airbus уже сталкивалась с такой проблемой у A380. В 2012 году EASA потребовало провести проверку всех находящихся в эксплуатации A380 после того, как несколько авиакомпаний обнаружили в крыльях самолетов микротрещины. Тогда Airbus пришлось потратить миллионы евро на проверку самолетов и исправление проблемы.

В феврале Airbus сообщила о прекращении производства A380 с 2021 года из-за недостаточного количества заказов на них. A380 — самый большой пассажирский самолет в мире, способный перевозить до 850 пассажиров.

Яна Рождественская