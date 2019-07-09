Интересные книги и люди под открытым небом

Фото: Валерий Панов

Что может быть прекрасней отдыха на природе? А если этот отдых еще и полезный? Сотрудники Новосибирской областной научной библиотеки (НГОНБ) возродили интересную традицию — теперь в теплой компании на свежем воздухе можно запросто встретиться с новосибирскими актерами, режиссерами, а также психологами или писателями, которые проведут мастер-класс и расскажут интересные истории из жизни. Также гостями события бывают опытные спортсмены, которые демонстрируют упражнения из йоги и рассказывают об особенностях дыхания или питания. Средняя продолжительность таких встреч — с 12:00 до 18:00, подробное расписание по ссылке: www.vk.com/bibliotekanatrave.

Вдохновляемся историями 18 июля в Первомайском сквере.

Вход свободный.

Фото: Валерий Панов.