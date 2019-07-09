Прокуратура Уфы через суд намерена обязать мэрию построить школу в Кузнецовском затоне

Прокуратура Уфы направила в Кировский районный суд города иск к городской администрации, в котором требует обязать ее построить школу и дошкольные учреждения в Кузнецовском затоне в течение ближайших двух лет.

Обращение было направлено после телесюжета, где рассказывалось о детях, вынужденных ходить в школу в соседний микрорайон, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура установила, что проект планировки микрорайона предусматривает строительство двух школ на 2,6 тыс. мест и четырех детских садов на 750 мест. Мэрия с 2017 года предоставила застройщикам под высотную застройку 37 земельных участков, выдала 53 разрешения на строительство и девять разрешений на ввод домов, при этом меры по выделению участков, проектированию и строительству школы и детсадов не принимались, отмечают в прокуратуре.

По информации из картотеки Кировского райсуда Уфы, предварительные слушания по иску прокуратуры назначены на 15 июня. Третьими лицами к разбирательству привлечены детский сад №63 и лицей №160.

Ирина Самойлова