Кредитование оживилось на фоне падения доходов

Участники уральского банковского рынка отмечают восстановление потребительской активности. Объемы кредитования на Урале за год увеличились на 20%. По мнению банкиров, на это влияют упрощение процесса выдачи, снижение процентных ставок и отложенный спрос. Представители малого и среднего бизнеса при широком выборе кредитных продуктов стали пользоваться ими с большей осторожностью.



По данным информационно-аналитического центра (ИАЦ) «Альпари», в совокупных банковских активах РФ по итогам первого квартала 2019 года кредиты занимают первое место. На них приходится почти 64% всех активных операций банков.

По данным Центробанка, на 1 мая 2019 года задолженность по кредитам физических лиц в УрФО составила 1,674 трлн руб. (на 1 мая 2018 года — 1,386 трлн руб.). За год она увеличилась на 20%. Доля просроченной задолженности снизилась с 5,7% до 4,2%. Средняя процентная ставка для физлиц в начале 2019 года составила 13,1% годовых (на 0,3 п.п. ниже, чем в феврале 2018 года).

«Одна из заметных тенденций — восстановление потребительской активности после ожиданий стабилизации и заметное снижение процентных ставок. Заемщики устали ждать “лучших времен” и вернулись к активному использованию банковских продуктов, в том числе потребительских кредитов. Именно за счет потребительских кредитов у многих банков растет портфель»,— считают в СКБ-банке.

Простота и необходимость

Значительный прирост в розничном кредитовании эксперты объясняют, прежде всего, многолетним снижением реальных доходов граждан. «По данным Росстата, за 2018 год розничная торговля и платные услуги поднялись в объемах на 2,5%, а кредиты на 22,2%. Люди в основном просто поддерживают свой уровень потребления за счет кредитов. Вторая составляющая нового необеспеченного кредитования — погашение ранее взятых займов. Об этом говорит то, что выдача новых кредитов банками поднялась на 35% в 2018 году, а остаток задолженности по ним — на 22,2%»,— пояснил руководитель группы аналитиков «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Марк Гойхман. По его словам, у каждого шестого заемщика в России более половины доходов уходит на платежи по кредитам. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова добавила, что более двух третей населения не имеют сбережений.

Кредит в целом стал более простым и понятным для клиента продуктом, уверены в СКБ-банке. Этому способствовало упрощение самой процедуры кредитования: заявка подается онлайн, предварительное решение можно узнать за 5–10 минут. Заметно изменились для пользователей и способы погашения кредита: если раньше нужно было идти в офис, вносить платеж через кассу, то теперь все больше клиентов вносят платежи дистанционно, с помощью интернет-банка и мобильного приложения.

Участники рынка признают, что кредитование у них в приоритете. Однако отмечают тенденцию к снижению доли процентных доходов в структуре прибыли. «Это связано с обострением конкуренции за качественных заемщиков и средства клиентов, что приводит к сокращению процентной маржи для большинства игроков»,— пояснила руководитель Абсолют-банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева.

Ипотека тянет за собой

Одним из основных драйверов кредитования граждан остается ипотека. По данным ЦБ на 1 мая, портфель ипотечных кредитов населения УрФО вырос за год на 17%, составив 789 млрд руб., в Свердловской области — на 20% (221 млрд руб.). «В условиях экономической неопределенности и сокращении реальных доходов граждане фокусируются на покупке наиболее значимых активов»,— пояснила Светлана Ковалева. По ее мнению, в этом сегменте банкам есть куда развиваться, так как в России уровень обеспеченности жильем людей ниже среднего и около половины семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

Впрочем, жители УрФО стали реже брать ипотеку: по итогам первых трех месяцев 2019 года почти 31 тыс. кредитов на 61 млрд руб.— на 7,8% ниже прошлогодних показателей. Объемы кредитов снизились на 1%. По данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка в УрФО на начало второго квартала 2019 года составила 10,38% (на начало 2018 года — 9,8%).

Господдержка и онлайн

На развитие рынка кредитования юридических лиц активно влияет господдержка малого и микробизнеса через льготные программы Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Корпорации МСП. Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в рамках программы на 2019 год составляет 1 трлн руб., а к 2025 году совокупный объем долгового портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличить до 10 трлн руб. Льготная конечная ставка для заемщика в рамках программы не превышает 8,5% годовых. На поддержку могут претендовать предприниматели, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики. Кредит можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд руб. на срок до 10 лет и на оборотные цели — до 100 млн руб. на срок до трех лет. Всего в программу вошли 70 банков из 29 регионов России.

Ставки в банках зависят от программ и условий. Банк «Открытие» готов кредитовать МСБ по ставке от 9%, Уральский банк Сбербанка — от 11%. Процентная ставка по программе Промсвязьбанка «Все просто» (без залога, до 1 млн руб., на год) — 16,5%.

Однако при широком выборе кредитных продуктов представители МСБ стали с большей осторожностью ими пользоваться. «Проектов стало меньше, а их качество стало выше. Клиенты стараются снизить долговую нагрузку и работать за счет собственных ресурсов»,— отметил директор по малому бизнесу Екатеринбургского филиала Связь-банка Иван Кузнецов. «Сейчас бизнес очень осторожно берет большие инвестиционные кредиты. При этом растет интерес к кредитам на пополнение оборотных средств и овердрафты — небольшие суммы на короткие сроки»,— подтвердила управляющий банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова. По ее словам, при привлечении кредитных средств на развитие бизнеса компаниям следует особое внимание уделять правильному расчету общей кредитной нагрузки, чтобы не переоценить потенциал развития собственного бизнеса и четко соотнести общую задолженность перед кредиторами с учетом привлекаемого финансирования с уровнем текущей рентабельности бизнеса.

Чаще всего за кредитами в банки обращаются представители торговли, общепита, производства. В этих отраслях всегда есть спрос на дополнительное финансирование. Также активны в привлечении средств компании, участвующие в госзакупках, отмечают банкиры. «Мы считаем, что в 2019 году на рынке кредитования МСБ сохранятся те же тренды: осознанный подход заемщиков, минимизация кредитной нагрузки, консервативная кредитная политика банков»,— прогнозирует Иван Кузнецов из Связь-банка.

Овердрафт для бизнеса

На уральском банковском рынке начинает распространяться кредитная карта для бизнеса с функционалом овердрафта. Первым выдачу карты рассрочки для юридических лиц на территории России начал Сбербанк. Она дает возможность оперативно расплачиваться с поставщиками, избегая «кассовых разрывов», и оплачивать текущие расходы бизнеса. Кроме того, с ее помощью можно в любое время вносить, снимать наличность через банкоматы и не быть привязанным к рабочему времени банковского отделения.

Участники рынка отмечают, что такая карта будет пользоваться популярностью, но из-за относительно невысокого лимита только у небольших предприятий. «Это определенно интересный продукт, который поможет расширить линейку действующих программ экспресс-финансирования клиентов малого и среднего бизнеса на небольшие чеки. Но учитывая, что размер лимита по карте, как правило, небольшой, сложно рассматривать данный продукт как драйвер роста объемов кредитования»,— считает Наталья Алемасова. Директор управления транзакционного бизнеса Уральского банка Сбербанка Александр Васильев утверждает: «Мы наблюдаем постоянно растущий спрос к кредитным бизнес-картам как к современному способу оплаты и простому доступу к возобновляемой кредитной линии».

Банковские гарантии

Благодаря изменениям в системе госзакупок начал активно развиваться рынок банковских гарантий и финансирования контрактов. Банковская гарантия — письменное обязательство банка выплатить денежные средства за принципала (должника) при предоставлении требования кредитором об ее уплате. Сейчас рынок на этапе серьезной трансформации: участники Ассоциации «Финтех» при Центральном банке РФ подготовили технологии и нормативные документы для перевода банковской гарантии в цифровую форму.

Многие банки упростили сам процесс получения гарантии, полностью переведя его в интернет. Срок рассмотрения и оформления составляет от 10 мин. Банк, используя цифровые технологии и скоринговые решения, снижает свои операционные расходы, а снижение себестоимости приводит к удешевлению продукта для клиентов. «За пять лет стоимость гарантии сократилась с 15–17% от суммы заключаемого контракта до 3,5–5%»,— отметила Екатерина Богатова из Абсолют-банка.

Помочь в оформлении банковских гарантий готовы государственные структуры. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, например, может выступить поручителем предпринимателя перед банком по выдаче гарантии.

Прогноз благоприятный

14 июня ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п.— с 7,75% до 7,5%. По мнению Натальи Мильчаковой, это благоприятно скажется на темпах и объемах кредитования.

Евгения Яблонская