Россельхознадзор и прокуратуру просят установить причины массовой гибели пчел в Башкирии

В Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру Башкирии направлены заявления с просьбой проверить причины массовой гибели пчел в нескольких районах республики. Обращения направлены активистами ОНФ и пчеловодами, сообщается на сайте движения. Пчеловоды связывают гибель пчелосемей с химической обработкой сельхозкультур, в частности, рапса, площадь посевов которого в регионе значительно выросла после рекомендаций минсельхоза. Обработка полей от насекомых проводилась в июне в период активного цветения медоносов. Образцы умерших пчел направлены в лаборатории для выявления химического вещества, приведшего к смерти. Активист башкирского отделения ОНФ Мурад Шафиков отмечает, что фермеры нарушили регламент внесения химикатов или неверно подобрали концентрацию. По его наблюдениям, столь массовые случаи отравления пчел в регионе фиксируются впервые. Обращения об этом поступили из Миякинского, Кармаскалинского, Илишевского, Федоровского районов. Кроме пчел зарегистрирована гибель мелких млекопитающих и птиц, которые питаются падшими и зараженными пчелами, а также других насекомых. Отголоски этого ущерба для экосистемы будут ощущаться еще долгое время, отмечает Мурад Шафиков. Кроме того, проверка ОНФ установила, что фермеры, применяющие ядохимикаты на полях, не утилизируют использованную тару — ее складируют в лесной зоне или сжигают без всякого контроля.

Ирина Самойлова