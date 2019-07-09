В петербургских ТЦ закрылось рекордное число заведений в сфере отдыха и развлечений

За апрель-июнь текущего года количество закрытий в сфере отдыха и развлечений более чем в 3,5 раза превысило количество открытий в качественных ТЦ Петербурга из расчета площади (10,3 тыс. кв. м против 2,9 тыс. кв.м). Как утверждают эксперты консалтинговой компании JLL, это максимальное превышение за всю историю наблюдений.

Данную тенденцию связывают с переходом на «более эффективные и платежеспособные форматы», например, общепит. За последнее время рост популярности концепций фуд-холлов сохраняется, к тому же происходит процесс актуализации заведений на уже существующих фуд-кортах. Это позволяет ожидать существенного роста открытий в сегменте общественного питания в качественных торговых центрах города. По итогам второго квартала года доля открытий в общепите составила 20% от всех открытий в ТЦ, хотя за последнее время она не превышала 12%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новые форматы фуд-холлов привели к снижению числа открытий уличных ресторанов и кафе на 32% за апрель-июнь текущего года.