Количество уличных ресторанов и кафе в Петербурге сократилось на 32%

В апреле-июне текущего года на улицах Петербурга было открыто 34 заведения общественного питания, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают эту тенденцию с появлением нового формата — открытием фуд-холлов в общественных пространствах, таких как «Голицын Лофт», «Василеостровский рынок», «Порт Севкабель».

По словам консультанта отдела стрит-ритейла компании JLL в Петербурге Александры Камаевой, модный сейчас в Петербурге и Москве формат фуд-холла привлекает все большое количество жителей и гостей города, которые приходят туда не только для того, чтобы перекусить, но и хорошо провести время.

«Этот целевой трафик, как и возможность организовать летние террасы и посадку на свежем воздухе, перетягивают спрос рестораторов с центральных улиц»,— отмечает госпожа Камаева.

При этом, несмотря на сокращение объема открытий уличных заведений общепита, их общее количество во II квартале 2019 года все же превысило число закрытых объектов. Доля вакантных помещений уменьшилась с 8% до 7,7%. Исключением стали лишь Невский проспект и Средний проспект В.О. В частности, доля вакантных помещений на главной улице Петербурга достигла максимума за последний год.