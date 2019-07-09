В сентябре в Шанхае откроется беспрецедентная выставка украшений Tiffany & Co.

Tiffany & Co. объявляет о предстоящей выставке «Видение и виртуозность» («Vision & Virtuosity»), которая пройдет в Шанхае и будет посвящена 180-летней истории ювелирного дома и задействует все главные объекты из архивов марки, созданные за это время. Выставка является беспрецедентным проектом и задумана как путешествие через эпохи, исследование кодов бренда Tiffany и взгляд в его будущее. Выбор Шанхая, как места проведения, обусловлено его местом среди главных мегаполисов мира с богатым культурным наследием и международным влиянием.

«В архивах Tiffany можно увидеть огромное число невероятных объектов, которые дарят нам вдохновение и становятся основой для современных интерпретаций и концепций», — комментирует Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. «Этой выставкой мы отдаем дань прошлому и демонстрируем, что красота и искусность не имеют возраста и актуальны всегда.»

Тематическое путешествие проводит посетителя через 6 глав, посвященных многолетней истории непревзойденного мастерства и дизайна Tiffany & Co.

Первая глава называется «Голубой — цвет мечты», и фирменный оттенок голубого The Tiffany Blue® занимает центральное место в данном пространстве. Тема цвета перекликается со знаковыми для марки драгоценными камнями — сапфирами Монтаны и танзанитами (кстати, этот пурпурно-синий камень компания Tiffany открыла миру в 1968 году). Вторая глава «Мир Tiffany», — визуальное свидетельство роли бренда в популярной культуре, она демонстрирует его присутствие в кинематографе, телевидении, музыке и литературе. Здесь можно увидеть эволюцию голубой коробочки Tiffany Blue Box®, этапы строительства флагманского магазина на Пятой Авеню в Нью-Йорке, влиятельных людей разных эпох в украшениях Tiffany. В третьем пространстве «The Tiffany Blue Book» будут представлены все каталоги Blue Book — от первого каталога для заказа по почте в США 1845 года до современных изданий, демонстрирующих, в частности, выдающиеся работы Жана Шлюмберже и Эльзы Перетти. Этот зал иллюстрирует эволюцию дизайна и технического мастерства Tiffany. Объекты, представленные в зале «Tiffany Love», показывают сколь важную роль сыграл бренд в величайших историях любви, включая дизайн кольца для помолвки Tiffany® Setting, и совсем новую модель, Tiffany True™.

Ни один другой фильм не сыграл столь весомой роли в закреплении статуса Tiffany в поп-культуре как «Завтрак у Тиффани». B пятая глава путешествия, посвященная только этому фильму, переносит посетителя в его закулисье с уникальных артефактов, среди которых оригинальный сценарий с личными пометками Одри Хепберн и кадрами со съемки из флагманского магазина на Пятой Авеню. В последнем зале «Бриллианты: чудо природы» вниманию посетителя откроется мир редких и самых важных бриллиантов Tiffany. Кульминация всей выставки — знаковый бриллиант Tiffany Diamond — желтый бриллиант оттенка fancy yellow весом 128,54 карата, который долгие годы остается источником вдохновения и отправной точкой для ювелирных коллекций Tiffany и без сомнения является одним из главных драгоценных камней в мире.

Выставка «Видение и виртуозность» будет открыта для публики с 23 сентября до 10 ноября 2019 года в здании Фонда Фосун (Fosun Foundation Shanghai). Билеты появятся в продаже в начале сентября, вся прибыль будет направлена в Фонд Фосун и его благотворительные программы.