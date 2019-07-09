Мировая серия покера вновь едет в игорную зону «Красная Поляна»

С 18 по 28 июля «Казино Сочи» принимает международный турнир WSOP Circuit Russia



Самая знаменитая турнирная серия при поддержке partypoker LIVE во второй раз делает остановку в Казино Сочи.

Серия в казино начнется 18 июля, но первые онлайн-дни некоторых турниров можно будет сыграть на partypoker уже с 14 июля.

Покеристов ждут 15 турниров и оффлайн-сателлиты к Главному Событию.

Во время фестиваля круглосуточно будет доступна кэш-игра в Покерном клубе Сочи. Также для гостей казино предусмотрена развлекательная программа:

20 июля на сцене «Казино Сочи» выступит ALEKSEEV - обладатель премий «Прорыв года» и «Открытие года» на главных музыкальных конкурсах страны.

26 июля в «Казино Сочи» состоится концерт Александра Розенбаума (вход для участников WSOP-C и обладателей карты игорной зоны уровня «Серебряная» и выше).

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