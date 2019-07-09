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Минздрав Татарстана закупит «Ансат» для санавиации

Минздрав Татарстана купит собираемый на Казанском вертолетном заводе вертолет «Ансат» для нужд санитарной авиации, пишет «Реальное время» со ссылкой на ведомство. При этом сумму, в которую обойдется транспорт, пока не озвучивают, однако известен источник финансирования — деньги выделит федеральный центр по нацпроекту «Здравоохранение».

Также по нацпроекту будет финансироваться вылеты санавиации. Сейчас один час полета обходится ведомству в 166 тыс. руб., заявил заведующий отделением консультативной скорой медпомощи РКБ Рафаэль Нигматзянов.

Модификации «Ансатов» для санавиации в 2015 году получила международные сертификаты. Согласно им конструкция вертолета позволяет оперативно транспортировать до семи человек. Один вертолет с медмодулями уже находится в эксплуатации Миндздрава Татарстана, а также в 2019 году холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» начнет поставки в Китай порядка 10 вертолетов медицинской модификации «Ансат». Еще несколько десятков вертолетов на $0,5 млрд приобретут страны Юго-Восточной Азии.

“Ъ-Казань”


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