«Опора России» раскритиковала предложение повысить акциз на вино

Общественная организация «Опора России» попросила Минфин учесть ее позицию при повышении ставки акциза на вино. По плану министерства, с 2020 года акциз на тихие вина вырастет с 18 до 31 руб., на игристые — с 36 до 40 руб. за 1 л. В «Опоре России» убеждены, что нововведения могут негативно повлиять на отрасль.

Письмо за подписью президента «Опоры России» Александра Калинина было отправлено на имя главы Минфина Антона Силуанова 3 июля, сообщает РБК. По мнению «Опоры России», максимальная ставка акциза, которая будет соответствовать спросу и покупательной способности, не должна превышать 25 руб. Повышать ее организация предлагает постепенно: единовременный рост не должен быть выше 20 руб., с последующей индексацией на 1 руб. или 2 руб. ежегодно.

Если резко повысить ставку, это грозит ростом цен на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории, пояснили в «Опоре России». В организации заявили, что в европейских странах вино стоит €2–4 за бутылку, в то время как в России — от 600 руб. Кроме того, понижение доступности винодельческой продукции не соответствует концепции снижения потребления алкоголя. Она, в частности, предполагает, что население должно переходить на напитки с меньшим содержанием спирта.

В Минфине говорили, что размер ставок акциза определялся, «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции». Против повышения также выступили виноторговые компании.