В России может подорожать вино

Российское правительство предложило повысить с нового года ставки акцизов на вино. На тихие вина — с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые — с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости». Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что правительство одобрило поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму.

Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснил представитель Минфина.

Виноторговые компании с таким повышением не согласны.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Сейчас минимальная цена на игристое вино установлена на уровне 164 руб.

Минимальные цены можно устанавливать только на крепкий алкоголь и вино. Министерство хочет получить полномочия по определению МРЦ для всего алкоголя.