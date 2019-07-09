В этом году в Пензенской области создадут 1307 мест в детских садах

До конца этого года правительство Пензенской области планирует открыть 1307 мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пензенской области.

Как заявил глава региона Иван Белозерцев, места появятся за счет строительства новых детских образовательных учреждений, капитального ремонта и приобретения зданий. 805 мест в дошкольных учреждениях будут организованы для детей до трех лет.

В 2020 году будет создано еще порядка 300 мест, 240 из которых предназначены малышам ясельного возраста. В 2021 году — еще 950 мест в детских дошкольных группах.

К первоочередным планам относится строительство детского сада в мкр. Заря, проведение капремонта ДОУ по ул. Лазо, строительство ДОУ в мкр. Спутник в с. Засечное.

Будут построены детские сады на ул. Красной и мкр. ГПЗ в Пензе, в с. Кривошеевка Нижнеломовского района, в г. Белинском, в мкр. Спутник в с. Засечное, в р.п. Лунино, а также осуществлен капитальный ремонт в МБДОУ № 9 р.п. Лунино.

Виктория Пищула