Серена Уильямс положилась на подачу

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс в 12-й раз сыграет в полуфинале Wimbledon. Это выяснилось после того, как 37-летняя американка, подав навылет 19 раз, в трех партиях обыграла свою соотечественницу Элисон Риске. В полуфинале семикратная победительница самого престижного теннисного турнира встретится с чешкой Барборой Стрицовой, а румынка Симона Халеп, не проходившая так далеко по сеткам турниров Большого шлема после своей прошлогодней победы на Roland Garros, встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Серена Уильямс на этом Wimbledon до 9 июля не то чтобы держалась в тени. Скорее, ее победы на пути в четвертьфинал воспринимались как дело само собой разумеющееся. Правда, во втором круге она неожиданно отдала первый сет 18-летней словенке Кайе Юван, пробивавшейся в основную сетку через квалификацию. Но это небольшое приключение только добавило американке бдительности, и во встречах с опытными соперницами — немкой Юлией Гёргес и испанкой Карлой Суарес Наварро — слабостей она себе уже не позволяла.

В списке из восьми четвертьфиналисток турнира его семикратная чемпионка, безусловно, выглядела фаворитом. Однако время, когда соперницы проигрывали ей до начала матча, давно прошло.

Для своего возраста 37-летняя суперзвезда находится в превосходной форме, но скорости ей хватает не всегда. Да и нервная система у нее барахлит чаще, чем раньше. Доказательством тому стал штраф в размере $10 тыс., наложенный на Серену Уильямс за порчу травяного покрытия, на которое она ракеткой выместила свою злость. Причем произошло это не во время матча, а в воскресенье во время тренировки.

Правда, когда Серена Уильямс держит свои нервы в узде, обыграть ее по-прежнему крайне сложно. И это доказал четвертьфинал, в котором соперницей знаменитой американки была ее соотечественница Элисон Риске, победившая в четвертом круге лидера мирового рейтинга Эшли Барти. 29-летняя теннисистка из Нэшвилла, разумеется, далеко не новичок в туре Женской теннисной ассоциации (WTA), где она регулярно выступает с 2013 года. Но с Сереной Уильямс она еще никогда не встречалась и поэтому представляла для нее определенную опасность.

Риске — типичная представительница американской теннисной школы, которая при первой возможности максимально ускоряет игру. А по манере выполнения форхенда в приседе она немного напоминает немку Анжелик Кербер. Затяжных розыгрышей в этом матче было очень мало, но упорная борьба шла с начала до конца. Пытаясь действовать на контратаках, Риске в первой партии дважды брала чужую подачу, но сет в итоге остался за ее соперницей — 6:4.

Концовка второй партии у Серены Уильямс категорически не получилась. В девятом гейме Риске дважды подряд точно обвела ее, а в десятом легко удержала свою подачу. При этом во время смены сторон врач перебинтовал Серене Уильямс голеностоп, и за нее стало тревожно. Тем более что в начале решающего сета Риске сделала очередной брейк, выиграв четвертый гейм подряд.

Однако сдаваться Серена Уильямс не собиралась. В последней трети этого матча она заиграла максимально агрессивно, выполнила 8 эйсов плюс 20 ударов навылет, и это принесло свои плоды.

Решающий момент после двух обменов брейками наступил в восьмом гейме, который Риске завершила двойной ошибкой. Зато Серена Уильямс на матчболе подала навылет. И теперь в полуфинале она встретится с 33-летней чешкой Барборой Стрицовой, которой в трех предыдущих матчах не отдала ни одного сета.

В другом полуфинале сыграют две теннисистки, которые отличаются стабильной игрой на задней линии,— Симона Халеп и Элина Свитолина. Причем если румынка оказалась в четверке сильнейших на Wimbledon во второй раз, то украинка впервые предпримет попытку оказаться в финале.

Евгений Федяков