Серена Уильямс положилась на подачу

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс в 12-й раз сыграет в полуфинале Wimbledon. Это выяснилось после того, как 37-летняя американка, подав навылет 19 раз, в трех партиях обыграла свою соотечественницу Элисон Риске. В полуфинале семикратная победительница самого престижного теннисного турнира встретится с чешкой Барборой Стрицовой, а румынка Симона Халеп, не проходившая так далеко по сеткам турниров Большого шлема после своей прошлогодней победы на Roland Garros, встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Серена Уильямс на этом Wimbledon до 9 июля не то чтобы держалась в тени. Скорее, ее победы на пути в четвертьфинал воспринимались как дело само собой разумеющееся. Правда, во втором круге она неожиданно отдала первый сет 18-летней словенке Кайе Юван, пробивавшейся в основную сетку через квалификацию. Но это небольшое приключение только добавило американке бдительности, и во встречах с опытными соперницами — немкой Юлией Гёргес и испанкой Карлой Суарес Наварро — слабостей она себе уже не позволяла.
Для своего возраста 37-летняя суперзвезда находится в превосходной форме, но скорости ей хватает не всегда. Да и нервная система у нее барахлит чаще, чем раньше. Доказательством тому стал штраф в размере $10 тыс., наложенный на Серену Уильямс за порчу травяного покрытия, на которое она ракеткой выместила свою злость. Причем произошло это не во время матча, а в воскресенье во время тренировки.
Правда, когда Серена Уильямс держит свои нервы в узде, обыграть ее по-прежнему крайне сложно. И это доказал четвертьфинал, в котором соперницей знаменитой американки была ее соотечественница Элисон Риске, победившая в четвертом круге лидера мирового рейтинга Эшли Барти. 29-летняя теннисистка из Нэшвилла, разумеется, далеко не новичок в туре Женской теннисной ассоциации (WTA), где она регулярно выступает с 2013 года. Но с Сереной Уильямс она еще никогда не встречалась и поэтому представляла для нее определенную опасность.
Риске — типичная представительница американской теннисной школы, которая при первой возможности максимально ускоряет игру. А по манере выполнения форхенда в приседе она немного напоминает немку Анжелик Кербер. Затяжных розыгрышей в этом матче было очень мало, но упорная борьба шла с начала до конца. Пытаясь действовать на контратаках, Риске в первой партии дважды брала чужую подачу, но сет в итоге остался за ее соперницей — 6:4.
Концовка второй партии у Серены Уильямс категорически не получилась. В девятом гейме Риске дважды подряд точно обвела ее, а в десятом легко удержала свою подачу. При этом во время смены сторон врач перебинтовал Серене Уильямс голеностоп, и за нее стало тревожно. Тем более что в начале решающего сета Риске сделала очередной брейк, выиграв четвертый гейм подряд.
Решающий момент после двух обменов брейками наступил в восьмом гейме, который Риске завершила двойной ошибкой. Зато Серена Уильямс на матчболе подала навылет. И теперь в полуфинале она встретится с 33-летней чешкой Барборой Стрицовой, которой в трех предыдущих матчах не отдала ни одного сета.
В другом полуфинале сыграют две теннисистки, которые отличаются стабильной игрой на задней линии,— Симона Халеп и Элина Свитолина. Причем если румынка оказалась в четверке сильнейших на Wimbledon во второй раз, то украинка впервые предпримет попытку оказаться в финале.
Женщины. Симона Халеп (Румыния, 7)—Чжан Шуай (Китай) 7:6 (7:4), 6:1. Серена Уильямс (США, 11)—Элисон Риске (США) 6:4, 4:6, 6:3. Элина Свитолина (Украина, 8)—Каролина Мухова (Чехия) 7:5, 6:4. Барбора Стрицова (Чехия)—Джоанна Конта (Великобритания, 19) 7:6 (7:5), 6:1.
Завтра в 1/2 финала встречаются Свитолина—Халеп, Уильямс—Стрицова.
Сегодня в 1/4 финала мужского турнира встречаются Новак Джокович (Сербия, 1)—Давид Гоффен (Бельгия, 21), Сэм Куэрри (США)—Рафаэль Надаль (Испания, 3), Кеи Нисикори (Япония, 8)—Роджер Федерер (Швейцария, 2), Гвидо Пелья (Аргентина, 26)—Роберто Баутиста Агут (Испания, 23).
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