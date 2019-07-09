В Кремле не назвали точные сроки поставки С-400 Турции

Поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции осуществляются «своевременно, в рамках имеющегося контракта», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Турецкая газета Haberturk утверждала, что поставка С-400 ожидается сегодня, 9 июля.

В Кремле точные сроки называть не стали. На уточняющий вопрос господин Песков ответил, что поставки «осуществляются в целом, как процесс».

По данным Haberturk, первую ЗРС уже подготовили к отправке в Турцию. Как утверждает издание, в воскресенье, 7 июля, С-400 двумя самолетами доставили на военную базу в Твери.

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился вывести часть их производства с турецкой территории.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Российские ракеты победили в битве за Турцию».