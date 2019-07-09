Подрядчик приступил к финальному этапу рекультивации «Белого моря» в Дзержинске

Работы по рекультивации шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске вышли на финальный этап, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Подрядчик начал засыпать территорию растительным грунтом и покрывать биоматами.

На объекте продолжаются работы по устройству слоя бентонитовых матов и геомембраны, они уложены более чем на 50%. Еще на 40% уложен геотекстиль. Рекультивацию объекта должны завершить в апреле 2020 года, но подрядчик говорит о досрочном завершении работ.

По словам главы региона Глеба Никитина, в дальнейшем на территории «Белого моря» капитальные здания нельзя будет строить, но «создать площадку для проведения всевозможных фестивалей будет вполне реально». Ранее в 2012 году правительство региона обещало разместить на месте шламонакопителя поле для гольфа.

Министерство экологии региона до 1 августа принимает предложения нижегородцев по использованию объекта. Оставить сообщение можно на официальном сайте и в группах ведомства в соцсетях. Список идей вынесут на общественные обсуждения.

Напомним, ликвидацией объектов накопленного экологического ущерба «Белое море» «Черная дыра» и «Игумново» в Дзержинске занимается компания «ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии», которую назначили подрядчиком в 2016 году. Общая стоимость работ составляет 7 млрд руб.

Анастасия Еремина