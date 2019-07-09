Курултай Башкирии закупит систему синхронного перевода за 14 млн рублей

Парламент Башкирии Курултай планирует закупить для зала заседаний систему синхронного перевода стоимостью до 14,34 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Поставщик будет отобран на аукционе 22 июля. По условиям контракта товар должен быть поставлен в течение 80 дней. В комплект должны входить 436 карманных приемников и наушников.

С прошлого года некоторые депутаты Курултая и приглашенные начали выступать в парламенте на башкирском языке, при этом техническая возможность перевода этих выступлений на русский язык в зале предусмотрена не была.

Майя Иванова