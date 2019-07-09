Домашний арест Алексею Прокопенко продлен до 12 сентября

Судья Октябрьского районного суда Саратова Сергей Сотсков продлил арест бывшего сити-менеджера на два месяца. Об этом “Ъ-Средняя Волга” сообщил его адвокат Дмитрий Беляков.

«Будем настаивать на полной отмене меры пресечения как этого и добивались на судебном заседании, потому что, по нашему мнению, решение полностью незаконное»,— заявил господин Беляков.

Напомним, Алексей Прокопенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.

В чем обвиняется Алексей Прокопенко и какова его позиция по делу, читайте в материале «Ъ-Средняя Волга» «Дело для президента».

Виктория Пищула