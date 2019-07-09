ФСБ и налоговая проводят обыск в офисе сети «Красное&Белое»

В головном офисе компании «Красное&Белое» проходит обыск и выемка документов. Работают сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и налоговая служба. Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе компании, проверяющие выясняют подробности деловых связей с одним из контрагентов сети.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем»,- рассказали в пресс-службе «Красного&Белого».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце декабря 2018 года в офисах и на складах «Красного&Белого» проходили обыски, связанные с подозрениями в уходе от налогов. По итогам масштабной проверки сети не было предъявлено никаких обвинений. Через месяц после этого владелец сети Сергей Студенников объявил о слиянии бизнеса с сетями «Дикси» и «Бристоль».

Несколько дней назад стало известно, что основные компании, входящие в сеть «Красное&Белое» были выведены в оффшорную зону. Теперь их владельцем является кипрская Amelior Investments Limited, созданная в марте 2019-го. Сергей Студенников остался стопроцентным бенефициаром.