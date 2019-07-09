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Фото: Андрей Абрамов

Смотри отечественное (16+)

Билеты на фестиваль «Горький fest» начнут выдавать с 15 июля.

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Третий фестиваль нового российского кино откроется в Нижегородском театре драмы 19 июля в 18:00, а потом переместится на Нижневолжскую набережную – там состоится концерт-сюрприз и будет работать кинотеатр под открытым небом. В кинотеатрах “Орленок”, “Буревестник”, “Смена” и “Рекорд” с 15 июля можно будет получить билеты на фестиваль.

Планируется, что гостями фестиваля станут Ирина Пегова, Антон Богданов, Александр Петров, Владимир Капустин, Светлана Камынина, Ольга Ломоносова, Павел Сафонов, Наталья Кудряшова, Игорь Жижикин и многие другие звезды российского кино. Фестиваль будет проходить на 12 городских площадках. На стадионе «Нижний Новгород» состоится шоу актера Александра Петрова #Зановородиться.

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