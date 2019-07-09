Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о коллекции Les Ciels de Chaumet, которая посвящена небу.

Рассказ о новой, показанной на прошлой неделе в Париже коллекции Les Ciels de Chaumet, то есть «Небо Chaumet», ювелирный дом размахнул аж на 100 страниц буклета. Не описание новинок, а такое вдумчивое исследование с отсылками и к творениям Жозефа Шоме рубежа XIX-XX веков, и к знаменитым живописцам. Упомянули и Матисса, и Ван Гога, и Синьяка. И упоминания тут все очень логичны.

Коллекция, как несложно догадаться, посвящена небу, а от живописи в ней — оттенки неба в разное время суток и при разной погоде. Розоватые рассветы, золотые закаты, небо перед грозой и звездное небо… Есть тут и абстракции, и предметы фигуративные. Среди последних — птицы и кометы.

Кометы, пожалуй, самая слабая часть коллекции, но не потому, что она плоха — Chaumet даже смог отработать тему так, чтобы не вызвать ассоциаций с Chanel, для которого тема комет фирменная, а просто больно уж другие хороши. В абстракциях особенно видна мастерская работа с цветом. Черные австралийские опалы, сами бездонные как небо, в сочетании с турмалинами параиба и параиба тайп, бриллиантами и розовым золотом, — это колье Passages.

Аметисты и танзаниты вместе с империал-топазом, розовой шпинелью, желтыми, пурпурными, оранжевыми и розовыми сапфирами, ониксом и бриллиантами — это сет «Штормовые тучи».

Среди фигуративных украшений выделяется своим изяществом брошь с журавлями в японском стиле. В 100-страничном трактате о коллекции немало старинных эскизов. Нередко, когда видишь эти исторические инспирации и современные вещи, расстраиваешься: новое проигрывает. «Небо Chaumet» — редкое из этого правила исключение.