«Строители начали осваивать и те площадки, старт которых давно откладывался» Светлана Бардина — о спросе на жилье

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как распределился спрос на жилье в различных сегментах и каковы перспективы рынка.

За первое полугодие 2019 года столичный рынок недвижимости пополнился 29 новыми проектами общим объемом предложения 185 тыс. кв. м. Аналитики риэлторской компании Est-a-Tet подсчитали, что апартаменты занимают лишь 11% общего предложения рынка, а квартиры — 89%. При этом 37% всего предложения в новых проектах представлено в комфорт-классе, на сегмент «бизнес» приходится 31%, премиум-классу принадлежит 21%, 11% — в элитных домах. Наибольшее количество новых жилых комплексов сосредоточено в Центральном административном округе: здесь начали возводить 13 проектов. На втором месте запад и его семь новых объектов.

В массовом сегменте формат квартир пополнился пятью комплексами. Большое количество проектов вышло также и в бизнес-классе — сразу восемь адресов. В сегментах премиум и элит вышло три и четыре объекта соответственно. Новые апарт-комплексы зафиксированы в основном в высоких сегментах.

Стоит отметить, что при всем многообразии выбора клиенты выбирают проекты, все же отталкиваясь от их цены. Наибольшим спросом предсказуемо пользовался комфорт-класс. Его выбрали 61% покупателей. 34% клиентов пришли в проекты бизнес-класса. И лишь 3% смогли позволить себе покупку в премиум-классе, а 2% в элитных домах.

В целом, комфорт- и бизнес-классы по-прежнему остаются самыми популярными как среди покупателей, так и среди девелоперов. И доказательством тому служат эти новые комплексы, вышедшие в продажу с начала 2019 года. Более того, по данным аналитиков, строители начали осваивать и те площадки, старт которых давно откладывался. Так что ждем новых объектов доступной ценовой категории.