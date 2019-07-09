«Норвегия именно сейчас актуальна» Петр Воронков — о том, куда поехать, чтобы быть в тренде

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, почему для отдыха стоит выбрать поездку в Норвегию или американский Хьюстон.

Сегодня о туристических тенденциях, точнее о том, куда ехать, чтобы быть в тренде. Норвегия именно сейчас актуальна, потому что световой день длится круглые сутки. А север Европы стремительно набирает обороты, поскольку состоятельные путешественники стремятся к изоляции и покою. Ну и потом — фантастически красивая страна, очень высокий уровень сервиса, и, что важно, ненавязчивого. Плюс, отличное место для рыбалки, каякинга в суровом ландшафте гор, фьордов, ледяных рек и водопадов.

Для любителей погорячее — всегда зовущие Балеарские острова, отрыв головы на Ибице; продолжение, но поспокойнее, на Майорке; и полная реабилитация, вплоть до загадочной археологии, на острове Форментера. Это очередность, которую предлагаю я, в лайт-режиме, но вы можете сделать все наоборот, и это только усилит яркость впечатлений.

Теперь город Хьюстон, США: 50-летний юбилей высадки американцев на Луну. Это июль, но я рекомендую октябрь, не так душно. А событие будет отмечаться до конца года. Космический Центр Джонсона восстановил все, что находилось внутри первоначального Центра управления полетом, вплоть до консолей и мусорных баков, чтобы он выглядел точно так же, как это было в июле 1969 года, во время полета Apollo 11. Многие вообще не верят в то, что американцы были на Луне, дескать, высадку сняли в Голливуде.

Прославленный космонавт Георгий Гречко, к сожалению, его уже нет с нами, рассказывал мне несколько лет назад, что лично слышал переговоры американцев и сигнал шел именно с поверхности Луны. Другое дело, почему потом они как-то быстро свернули программы по освоению ночного светила. Да и наши туда как-то не рвутся. А ведь эти путешествия были бы точно в тренде…