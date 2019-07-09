Генпрокуратура заявила о снижении числа уголовных дел за несанкционированные акции

В России снижается число уголовных дел о нарушениях на несанкционированных акциях, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на канале ведомства «Эфир». По мнению господина Куренного, к людям «пришло понимание, что действовать надо, но соблюдая закон».

Как рассказал представитель Генпрокуратуры, в 2018 году не было зарегистрировано ни одного дела по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга). «По ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") также наблюдается тенденция к сокращению (с 27 до 24 противоправных деяний)»,— сообщил Александр Куренной (цитата по ТАСС).

По данным Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), протестная активность россиян заметно скорректировалась: в 2019 году вместо политических требований на первый план вышли социальные проблемы. Самые популярные причины протестов — рост коммунальных и транспортных тарифов, проблемы в сфере экологии, образования и медицины, а также сокращение льгот.

Подробности доклада ЦСТП — в публикации “Ъ” «Протест разминулся с политической повесткой».