Четыре сибирских депутата вошли в рейтинг богатейших госслужащих России

Четыре парламентария из Сибири попали в список 100 богатейших госслужащих и депутатов России, составленный журналом Forbes по итогам декларационной кампании 2019 года.

Наибольший доход показала депутат заксобрания Иркутской области Нина Чекотова, занявшая 14 место. В 2018 году она задекларировала доход в размере 878 млн руб. и 159 объектов недвижимости. Депутат парламента Кемеровской области Алексей Юрьев расположился на 31 строчке. Его годовой доход составил 485,3 млн руб. У него в собственности 14 объектов недвижимости. Также отличился депутат заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров, который задекларировал за прошлый год более 365 млн руб. и 78 объектов недвижимости. Издание поместило его на 44 позицию. 79 место занял депутат парламента Кемеровской области Роман Говор, чей годовой доход превысил 191 млн руб. Он владеет четырьмя объектами недвижимости.

По итогам 2018 года совокупный доход участников рейтинга Forbes превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. За прошлый год он заработал почти 9,97 млрд руб.

О лидерах рейтинга — в материале “Ъ” «Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов»

Илья Галагуз