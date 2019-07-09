Четыре сибирских депутата вошли в рейтинг богатейших госслужащих России

Четыре парламентария из Кемеровской и Иркутской областей попали в список 100 богатейших госслужащих и депутатов России, составленный журналом Forbes по итогам декларационной кампании 2019 года.

Наибольший доход показала депутат заксобрания Иркутской области Нина Чекотова («Единая Россия»), занявшая 14 место. В 2018 году она задекларировала доход в размере 878 млн руб. и 159 объектов недвижимости.

Депутат парламента Кемеровской области, управляющий директор «Евраз-ЗСМК» Алексей Юрьев («Единая Россия») расположился на 31 строчке. Его годовой доход составил 485,3 млн руб. У него в собственности 14 объектов недвижимости.

Также отличился депутат заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров («Гражданская платформа»), который задекларировал за прошлый год более 365 млн руб. и 78 объектов недвижимости. Господин Бакуров — руководитель и бенефициар оптового продавца древесины и лесоматериалов «Ангри». Издание поместило его на 44 позицию.

79 место занял депутат парламента Кемеровской области и новокузнецкий бизнесмен Роман Говор («Единая Россия»), чей годовой доход превысил 191 млн руб. Он владеет четырьмя объектами недвижимости.

По итогам 2018 года совокупный доход участников рейтинга Forbes превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. За прошлый год он заработал почти 9,97 млрд руб.

О лидерах рейтинга — в материале “Ъ” «Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов»

Илья Галагуз