В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку

Сегодня утром, 9 июня, несколько водителей автобусов №012 и №019 маршрутов не вышли на работу. В результате жители Академического района были вынуждены более часа стоять на остановке в ожидании автобусов, так как на маршрут вышли только четыре автобуса №012 и девять автобусов №019 (должно быть 18 и 24 соответственно)

Оба маршрута принадлежат ТК «Восток». В транспортной компании пояснили, что причиной забастовки стало понижение зарплаты водителей. Сейчас на 012 маршрут вышло девять автобусов, а на 019 — 11.

В администрации Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позже. «Комитет по транспорту сейчас общается с руководителем транспортного предприятия, который осуществляет перевозки на этих маршрутах»,— сообщили в мэрии (цитата по Е1).

Мария Деменева