В Ростовской области лимит по кредитным картам увеличился на 14,5%

Средний лимит по кредитным картам в Ростовской области в январе-мае этого года вырос на 14,5% по отношению к величине за аналогичный период прошлого года и составил 51 тыс руб., сообщает пресс-служба НБКИ.

Наибольший средний размер лимита по выданным кредитным картам по стране отметили в Москве (95,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (76,1 тыс. руб.), Московской области (71,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (68,1 тыс. руб.) и Хабаровском крае (65,7 тыс. руб.).

Самую высокую динамику роста среднего размера лимитов по кредитным картам среди 40 регионов РФ отметили в Алтайском крае (+26,4%), Республике Бурятия (+25,0%), Удмуртскаой Республике (+24,4%), Омской (+22,5%) и Самарской (+22,3%) области.

В среднем по стране размер лимитов по выданным кредитным картам за указанный период составил 55,4 тыс. руб., и увеличился на 12,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Дарья Голякова