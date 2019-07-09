«Яндекс»: больше половины россиян искали информацию об отдыхе внутри страны

Популярность внутреннего туризма в России этим летом выросла почти в три раза по сравнению с летом 2014 года, следует из исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия». Больше половины туристических запросов россиян были посвящены отдыху текущим летом в пределах страны.

Аналитики изучили запросы за шесть лет с 2014 года. Несмотря на популярность внутреннего туризма, по их данным, сократилась доля пляжного отдыха — растет только доля Крыма — «но все-таки она пока в два с половиной раза ниже, чем у курортов Краснодарского края». Поисковые запросы россиян были связаны с активным отдыхом в Красной Поляне, Карелии, на Алтае и с термальными курортами Кавминвод.

«Доля во внутреннем туризме двух самых популярных городов Золотого кольца — Ярославля и Владимира — немного упала в 2015–2016 годах, но затем восстановилась — этим летом она примерно на том же уровне, что и пять лет назад»,— говорится в результатах исследования. Спрос на отдых на Байкале и Селигере взлетел в 2015 году, но сейчас вернулся на уровень 2014 года.

«Это происходит не только потому, что ездить за границу все еще дорого — многие европейские страны и, например, США, вернули и даже улучшили свои позиции со времени кризиса 2014 года. Внутренний туризм явно становится разнообразнее: люди перестали ассоциировать летний отпуск в России только с пляжами»,— приводятся в исследовании слова руководителя сервиса Дмитрия Яковлева.

Среди зарубежных направлений у россиян лидируют Турция, Греция, Испания и Италия. Если смотреть не на страны, а на курорты в частности, то на первых местах турецкие Кемер, Аланья, Сиде, Анталья и Мармарис.