На Дону местный житель незаконно добывал полезные ископаемые

В Ростовской области в отношении жителя хутора Богданов Каменского района возбудили уголовное дело за добычу полезных ископаемых без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установила городская прокуратура, мужчина с использованием тяжелой техники добывал выветрелый песчаник на земельном участке сельскохозяйственного назначения Малокаменского сельского поселения. В результате его незаконных действий был поврежден плодородный слой почвы.

Виновный заплатил 30 тыс. руб. штрафа, также полиция возбудила в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Кроме того, суд потребовал нарушителя рекультивировать поврежденный участок общей площадью котлована более 4 тыс. кв.м.

Кристина Федичкина