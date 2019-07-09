«Русский пионер» опубликует новое произведение Натана Дубовицкого

Писатель Натан Дубовицкий закончил работу над повестью «Подражание Гомеру», сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. Некоторые считают, что под псевдонимом Дубовицкий пишет помощник президента России по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Владислав Сурков.

Повесть будет опубликована в «Русском пионере» в ближайшее время. По словам господина Колесникова, «Подражание Гомеру» — «о войне в Донбассе, о любви в Донбассе, это история о мемориальных войнах, которые происходят в конце XXI века». «Отважен Натан Дубовицкий. Отважны его герои. Но и мы, его читатели, отважны тоже»,— заявил Андрей Колесников.

Дубовицкий известен романами «Околоноля» и «Машинка и Велик». В 2011 году Кирилл Серебренников поставил спектакль по «Околоноля» на сцене Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Кремлевский чиновник свое авторство публично никогда не подтверждал.

Рецензия Анны Наринской на «Околоноля» — «Роман перевоспитания».

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