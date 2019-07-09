За первое полугодие 2019 года краевой бюджет перевыполнен на 6,7 млрд рублей

Бюджет Пермского края за первое полугодие перевыполнен на 6,7 млрд руб. Такие данные опубликованы на сайте краевого министерства финансов. Доходы регионального бюджета за 6 месяцев составляют 62,5 млрд руб. Плановый показатель – 55,8 млрд руб. В основном перевыполнение плана связано со значительным объемом поступлений по налогу на прибыль организаций. За полгода по этому налогу в краевую казну поступил 31,1 млрд руб., при плановом показателе 27,4 млрд руб. Для сравнения, доходная часть регионального бюджета за первое полугодие 2018 года составляла 54,1 млрд руб.