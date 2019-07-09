В ростовском театре Горького назначили нового главного режиссера

Новым главным режиссером Ростовского академического театра драмы им. Горького назначили Геннадия Шапошникова, сообщает пресс-служба театра.

«В моих планах – выстроить стратегию развития театра минимум на пять лет, и сделать это так, чтобы начатые проекты были приняты и поддержаны коллективом театра, и жили, вне зависимости от того, кто будет его возглавлять», - передает пресс-служба слова господина Шапошникова.

Режиссер пообещал озвучить конкретные планы уже в новом сезоне, но сообщил, что будет делать ставку на классическую драматургию и приглашать молодых режиссеров.

Господин Шапошников в 1991 году окончил Московский институт культуры и 1998 году - Высшее театральное училище им. Б.Щукина по специальности «Педагог по режиссуре». В Ростовском театре драмы им. Горького поставил спектакли «Тихий Дон», «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково», «Чемоданчик», «Цыган», «Матерь человеческая», «Дачники», «Собака на сене».

Дарья Голякова