Седьмой по счету международный форум «Технопром-2019» пройдет в сентябре

Правительство Новосибирской области определилось с датой проведения технологического форума, мероприятие состоится 18-20 сентября. Проект деловой программы в настоящее время находится в стадии формирования и экспертного обсуждения. Однако ключевая тема уже определена – «Наука новой эры: технологии трансформации».



Также известно, что деловая программа традиционно рассчитана на три дня и включает несколько десятков семинаров и дискуссий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Запланирована, в том числе выставка, на которой участникам продемонстрируют новейшие разработки в отрасли промышленности и науки.

Целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников Содружества Независимых Государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Форум «Технопром» традиционно является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровняю. Главным событием форума прошлого года стал визит Владимира Путина, заявившего о возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития передовых научных проектов.