«Нафтогаз» раскрыл детали иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже

Украинский «Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитражного суда по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты компании. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проспект украинской компании к выпуску своих еврооблигаций.

Согласно документу, 14 июня «Газпром» передал в арбитраж уточненные исковые требования. Если суд поддержит российскую компанию, то «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей порядка $2,1 млрд и отказаться от своих претензий на $11,58 млрд.

«Нафтогаз» отметил, что основной аргумент «Газпрома» — корректировка арбитражем объемов отбора по требованию «бери или плати» сделала общие договорные отношения «несбалансированными». Российская компания требует признать обязательства по объему транзита с 19 января 2009-го по 31 декабря 2017 года недействительными. «Газпром» просит пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018 года и до окончания контракта.

Напомним, в мае «Газпром» обжаловал в апелляционном суде Люксембурга решение о взыскании средств со своей дочерней структуры GAZ Capital SA в пользу «Нафтогаза». Украинская компания продолжает предпринимать попытки получить через европейские активы «Газпрома» задолженность в размере $2,6 млрд, установленную Стокгольмским арбитражным судом в феврале 2018 года. Ранее «Нафтогаз» подавал иски в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов, где также зарегистрированы принадлежащие «Газпрому» компании. Российскому холдингу удается заморозить взыскание средств до окончания идущего параллельно процесса в Апелляционном суде Швеции, куда он обратился для отмены решения Стокгольмского арбитража.

Подробнее о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» — в публикации “Ъ” «"Нафтогаз" отыгрался на транзите».