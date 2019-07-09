Уполномоченным по правам человека в Курганской области назначен Борис Шалютин

Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании 9 июля назначили нового уполномоченного по правам человека в регионе. Им стал руководитель зауральского отделения партии «Справедливая Россия», профессор Курганского государственного университета Борис Шалютин, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе облдумы.

Кандидатуру господина Шалютина на должность омбудсмена предложил врио губернатора Вадим Шумков. Перед назначением члены регионального парламента досрочно прекратили полномочия будущего уполномоченного как депутата.

Институт уполномоченного по правам человека появился в Курганской области в 2014 году. Первым омбудсменом стал Геннадий Порохин.