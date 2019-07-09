В Богучаре Воронежской области создают многопрофильный колледж

На базе богучарского филиала Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа (ВГПГК) после присоединения к нему филиала в Кантемировке будет создан многопрофильный колледж. Соответствующее решение было одобрено на заседании президиума правительства Воронежской области. По словам руководителя департамента образования, науки и молодежной политики региона Олега Мосолова, объединение позволит открыть в колледже новые направления и «будет способствовать развитию социальной инфраструктуры территории». Объединенный колледж с началом учебного года должен принять более 460 человек.

Напомним, ранее правительство Воронежской области отменило решение о закрытии кантемировского филиала ВГПГК. Так облправительство отреагировало на протест учащихся, возмущенных ликвидацией единственного среднего специального учебного заведения в отдаленной Кантемировке. Отстаивая учреждение, учащиеся обратились (копия письма есть у “Ъ-Черноземье”) и к депутату Госдумы от региона Андрею Маркову, а он направил обращение в облправительство.

Подробнее о ситуации с кантемировским филиалом — в материале “Ъ-Черноземье” «Поварам и трактористам ищут компанию».

Олег Мухин