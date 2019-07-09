Курганский госуниверситет и Сбербанк создадут центр корпоративного образования

Сбербанк и Курганский государственный университет подписали на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге соглашение о реализации совместного образовательного проекта.

Стороны договорились об учреждении центра корпоративного образования на базе КГУ, ориентированного на обучающихся по программам в области экономики, финансов и менеджмента. Научно-педагогический состав сформируют из сотрудников университета, а также специалистов банка, которые будут задействованы в центре на условиях совместительства. Цель проекта – повысить направленность на получение практических знаний и умений.