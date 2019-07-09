Муж кассира, подозреваемой в похищении 23 млн рублей у Россельхозбанка, проиграл деньги

Муж жительницы Салавата Луизы Хайруллиной, задержанной в конце прошлой недели в Казани по обвинению в краже из кассы Россельхозбанка 23 млн руб., дал показания следствию. Он сообщил, что проиграл украденное в азартные игры и теперь хочет объявить сбор средств, чтобы жена не попала в тюрьму, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Луиза Хайруллина работала кассиром в салаватском отделении Россельхозбанка. Она была объявлена в розыск в конце мая, когда исчезла с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», она находится в одиночной камере следственного изолятора. Муж проходит свидетелем по уголовному делу. По данным агентства, он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у соотечественников помощи в сборе денег, чтобы вернуть банку. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой»,— сказал собеседник агентства.

Ирина Самойлова