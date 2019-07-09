Саратовский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество

Адвокат адвокатской палаты Саратовской области приговорен к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафу в размере 300 тыс. руб. за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Саратова.

По данным Южной транспортной прокуратуры, защитник обещал гражданину, который стал фигурантом уголовного дела, но не являлся его клиентом, оказать содействие при избрании судом в отношении него условного наказания. За это адвокат просил передать ему 3,5 млн руб. для дальнейшей передачи суду.

В настоящее время решение суда обжалуется в вышестоящей инстанции.

Марина Ковалева